Тысячи фанатов проводили Оззи Осборна в последний путь

Сегодня в Бирмингеме состоялось прощание с кумиром миллионов: 22 июля на 77-м году жизни скончался легенда рок-музыки Оззи Осборн. Город, где началась история Black Sabbath, превратился в центр всеобщей скорби. Тысячи фанатов собрались на Брод-стрит, выстроившись вдоль улицы, чтобы увидеть кортеж с телом музыканта. Автомобиль с телом Осборна был украшен фиолетовыми цветами и его именем. Шествие сопровождалось бессмертными хитами Осборна.

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Вдова музыканта — Шэрон — не могла сдержать слёз. Под руку её вели их с Оззи дети — Джек, Келли, Эйми и Луис. В момент последнего вздоха Осборна, напомним, вся семья была рядом с ним. После возложения цветов женщина показала знак мира в знак благодарности собравшимся.

Дом Осборнов также стал местом паломничества — на фасаде появился его портрет, а стены покрылись цветами от скорбящих поклонников. Похороны прошли в закрытом формате — в кругу родных и друзей на частном кладбище.

Напомним, Осборн страдал от многочисленных проблем со здоровьем: болезнью Паркинсона и осложнениями после травм, в том числе после падения с квадроцикла в 2019 году. Музыкант официально прекратил концертную деятельность в 2023 году, но не мог «уйти», не попрощавшись с поклонниками. На последнее шоу Оззи пришли более 40 тысяч человек, а онлайн-выступление смотрели более пяти миллионов зрителей.