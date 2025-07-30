Полиция сняла с рейса пьяного российского телеведущего

Полиция сняла с рейса, летевшего из Калининграда в Москву, пьяного телеведущего Дмитрия Хрусталева. Рейс задержали на 3 часа, пишет Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел на днях в аэропорту Калининграда. Хрусталев возвращался из Светлогорска, где был на съемках «Голосящего КиВиНа», планировал вылететь в Москву бизнес-классом.

На борт лайнера артист «поднялся сильно пьяным», обругал стюардессу на просьбу показать билет, обматерил пассажиров. До своего места добрался с большим трудом — шатался и ругался.

Экипаж вызвал полицейских, стражи порядка сняли телеведущего с рейса, констатировали журналисты.

Ранее сообщалось, что известный боксер Александр Емельяненко устроил дебош в аэропорту Екатеринбурга.

Правоохранители узнали звезду, и, вместо того, чтобы снять пьяного спортсмена с рейса и задержать, устроили с ним фотосессию.

Вместе с тем, отмечают эксперты, не всегда звездам удается благополучно выйти из сложных ситуаций. Так, в США после спора с проводницей сняли с рейса экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен позже сообщил, что следовал всем инструкциям при посадке и выразил недоумение по поводу поведения экипажа американского самолета.