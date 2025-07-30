Shaman заявил, что мошенники собирают данные о военных от его имени

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, заявил, что мошенники собирают данные о российских военных от его имени. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дронова, для этих целей был создан мошеннический сайт. Информацию об этом певец уже передал в Роскомнадзор. Кроме того, мошенники также собирали от имени Дронова криптовалюту — якобы для нового клипа.

«К сожалению, очень сложно понять, как долго этот сайт существует и сколько людей мошенники уже смогли обмануть. Моя команда передала информацию в РКН. Надеюсь, эту страницу скоро заблокируют и никто не попадется больше в сети фейка», — заявил он.

Помимо этого, Дронов также объяснил, что мошенники собирали фото и видео «с участием военных и техники с достоверными деталями», а также «краткую историю российских бойцов, включая их заслуги и достижения».

Ранее в РПЦ призвали певца Shaman не грешить.