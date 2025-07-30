Актер и предприниматель Алексей Гаврилов назвал Украину мировым лидером на рынке черной трансплантологии. Об этом он высказался в интервью «Пятому каналу».

«Сейчас самая главная страна в мире по торговле органами — это Украина. Это Украина, которая торгует органами и делает это не стесняясь», — отметил звезда сериала «Универ».

По его мнению, «остановить эту мясорубку» можно только победой России — успешным завершением специальной военной операции (СВО).

«Мы можем победить в СВО и воспрепятствовать этому», — подчеркнул артист.

Он добавил, что украинские власти пользуются ситуацией вооруженного конфликта для решения политических задач и обогащения за счет стран — партнеров республики.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Базанов, снявшийся в российском сериале «Слово пацана», отправился на СВО. Это произошло после его ареста по делу о расправе над предпринимателем в 2011 году.