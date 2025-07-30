Популярного ведущего сняли с рейса за неадекватное поведение

Ведущего Дмитрия Хрусталева сняли с рейса, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Комик конфликтовал с бортпроводниками и выражался нецензурно.

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Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что Хрусталев собирался вылететь из Калининграда в Москву. Поднявшись на борт, он стал вести себя неадекватно и вместо того, чтобы занять кресло, устроил конфликт, требовал проводить его до места, выражался нецензурно на экипаж и других пассажиров.

В результате было принято решение высадить Хрусталева из самолета. На место вызвали полицию – правоохранители встретили ведущего в аэропорту. Также отмечается, что из-за инцидента рейс задержали на 3 часа.

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Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что Хрусталев зарабатывает за корпоратив 2-3 млн рублей. По его словам, ведущего любят заказывать молодые организации.