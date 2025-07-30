Певица Валерия рассказала, как однажды ей на концерте подарили жареную картошку

Певица Валерия в ходе состоявшегося недавно крупного мероприятия рассказала Teleprogramma.org о том, какой самый необычный подарок ей когда-либо преподносили поклонники.

Как заметила артистка, ей неоднократно делали всевозможные сюрпризы. Она указала, что фанаты устраивали на концертах разные флешмобы. Валерия поражается тому, как это спонтанно и как это все организованно. Певица отметила, что такое бывает с подарками и картинами.

Артистка вспомнила, что однажды во время концерта ей вынесли красиво упакованную, запечатанную жареную картошку. Она обратила внимание на то, что ее поклонники были осведомлены о том, что она любит картошку, но не ест ее, как кажется певице, десятилетиями.

Валерия добавила, что фанаты решили таким образом сделать ей приятное. Она добавила, что ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин тоже это делает.