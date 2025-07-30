«Терплю»: Назаров рассказал о своем здоровье

Актер Юрий Назаров признался, что с возрастом ему стало тяжело ходить. Деталями своего состояния артист поделился в беседе с журналистами «Абзаца».

По словам Назарова, «жалоб конечно, полно», однако он считает, что это нормально для его возраста.

«Ничего, терплю. 89 царапается помаленьку, понимаете? В общем, слабею, расстояния увеличились, понимаете? Раньше, бывало, два шага — и раз, уже там, а сейчас ползешь, ползешь... Но все уже нормально», – рассказал артист.

Ранее СМИ сообщили, что врачи запретили Назарову нервничать из-за проблем с сердцем. Медики диагностировали у легендарного актера гипертонию, посоветовали соблюдать диету и заниматься спортом.

У народного артиста Юрия Назарова скончалась супруга

В начале 2025 года артист пережил серьезное потрясение — ушла из жизни его супруга Татьяна, с которой Назаров прожил более 60 лет. Почти полгода актер не появлялся на публике и впервые был замечен на светском мероприятии лишь в июне.