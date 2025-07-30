Эмиграция, безденежье и продажа жилья в РФ: как живет Александр Незлобин

30 июля переехавший в США комик Александр Незлобин отмечает 42-летие. News.ru рассказал, как складывается его жизнь за пределами России.

Проблемы с заработками

Незлобин пытался построить карьеру в США с 2019 года, однако переехал туда лишь после начала спецоперации. Он осудил действия Москвы и объявил гастроли по Европе, выручка от которых должна была пойти на нужды Киева. Однако тур Незлобин отменил — билеты продавались плохо. Сам комик обвинил в этом организаторов выступлений.

В октябре 2023 года юморист признавался, что столкнулся с трудностями после переезда за границу. По словам артиста, он больше не может рассчитывать на прежние гонорары, а основным источником дохода выступают небольшие концерты в американских барах. Кроме того, его 10-летняя дочь часто жалуется на нехватку денег и отсутствие возможностей.

Незлобин отмечал, что в России комику необходимо трудиться полтора-два года, чтобы начать получать доход в размере тысячи долларов за выступление. Тут на это может уйти до 10 лет. Он констатировал, что в США нет того комфорта, к которому привыкла его семья в Москве.

«Хуже сервис, чем в Москве, дороже такси, нет большой сферы услуг, здесь разрешены пистолеты и частично наркотики. Здесь куча минусов, но есть и куча плюсов», — заявил Незлобин.

По информации СМИ, сейчас комик с женой и дочкой живет в Сан-Хосе, неофициальной столице Кремниевой долины. Он снимает квартиру за 4 тысячи долларов в месяц и вынужден подрабатывать таксистом.

Продажа недвижимости в России

В августе 2024 года стало известно, что Незлобин продал квартиру на Патриарших прудах в Москве, которую ранее сдавал в аренду. Аренда квартиры в этом доме оценивается в 250 тысяч рублей в месяц — таким образом, с начала спецоперации комик заработал свыше 5 млн рублей на сдаче свой «двушки».

Кроме того, в 2023 году СМИ писали о продаже Незлобиным еще одной квартиры — двухкомнатное жилище находится в Тверском районе Москвы. Покупателем недвижимости на Каретном Ряду стал некий предприниматель, а стоимость объекта оценивалась в 43 млн рублей.

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Критика оставшихся в РФ юмористов

В одном из выпусков шоу «Кстати» комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Евгений Чебатков обсудили личность Незлобина и его творчество. Дорохов спросил у Чебаткова, что он думает о деятельности комика.

В ответ на этот вопрос Чебатков заявил, что в оценке комиков все субъективно и зависит от личных предпочтений зрителя. Он описал свою аудиторию как энергичных и таинственных людей, в то время как зрители Незлобина, по его мнению, другие.

На этот фрагмент отреагировал сам Незлобин. Он обратился к Дорохову и Мусагалиеву, которых осудил за поездку в Донбасс, заявив, что наличие подобных видео показывает, что у них есть «сомнения в правильности выбора», а безопасных тем для юмора в России якобы осталось «не так много».