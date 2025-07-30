Авраам Руссо рассказал о необычных способностях

Певец Авраам Руссо рассказал об увлечении нетрадиционной медициной. Звезда заявил в интервью сайту «Страсти», что умеет определять болезни и даже изгонять бесов.

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«Я пять лет серьезно изучал и усвоил нетрадиционные методы диагностики – по ногтям и языку могу определить болезнь и отсканировать с абсолютной точностью. Это не шарлатанство, а реально работающая методика, которую я освоил в совершенстве. Но хочу подчеркнуть: хотя диагностировать я могу, лечить – это уже к официальным врачам», – поделился артист.

Исполнитель подчеркнул, что всегда после диагностики советует людям пойти к специалистам с медицинским образованием. Есть у Руссо и другие умения.

«Помимо сцены и медицины, у меня есть еще одно важное предназначение – я духовный наставник и практикующий экзорцист. Многие могут усомниться, но я действительно имею дар изгнания бесов», – заявил певец.

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