Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Telegram-канал Shot узнал, кто из голливудских звезд владеет недвижимостью на Гавайях.

Как отмечается, недвижимостью на разных островах штата Гавайи владеет огромное количество голливудских звезд, например Джонни Депп, Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Оуэн Уилсон, Пирс Броснан, Клинт Иствуд, а также бизнесмены Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Люди массово покидают пляжи на Гавайях из-за цунами. На Мауи образовались пробки, местные жители критикуют американскую телеведущую Опру Уинфри за то, что она не открывает свою дорогу для эвакуации. В Гонолулу пляжи опустели, звучат сирены, население эвакуируется вглубь острова Оаху, где находится Перл-Харбор.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — самое сильное с 1952 года. Его эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Камчатский филиал ЕГС РАН сообщил о 30 последующих толчках силой 2-5 баллов. В районе Елизово зафиксировали волну цунами высотой 4 метра. Угроза цунами объявлена для всех островов Курильской гряды и Северо-Курильска.

Из-за землетрясения на Камчатке власти Аляски объявили о возможном цунами. В 02:35 по МСК предупреждение получили жители Гавайев. Также угрозу цунами объявили в восточных регионах Китая и на Тайване.