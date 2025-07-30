Кто из голливудских звезд владеет недвижимостью на Гавайях

Лера Букина

Власти американского штата Гавайи призвали жителей эвакуироваться в связи с угрозой цунами после землетрясения на Камчатке. Telegram-канал Shot узнал, кто из голливудских звезд владеет недвижимостью на Гавайях.

Кто из голливудских звезд владеет недвижимостью на Гавайях
© РИА Новости

Как отмечается, недвижимостью на разных островах штата Гавайи владеет огромное количество голливудских звезд, например Джонни Депп, Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Оуэн Уилсон, Пирс Броснан, Клинт Иствуд, а также бизнесмены Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Люди массово покидают пляжи на Гавайях из-за цунами. На Мауи образовались пробки, местные жители критикуют американскую телеведущую Опру Уинфри за то, что она не открывает свою дорогу для эвакуации. В Гонолулу пляжи опустели, звучат сирены, население эвакуируется вглубь острова Оаху, где находится Перл-Харбор.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 — самое сильное с 1952 года. Его эпицентр находился в 149 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Камчатский филиал ЕГС РАН сообщил о 30 последующих толчках силой 2-5 баллов. В районе Елизово зафиксировали волну цунами высотой 4 метра. Угроза цунами объявлена для всех островов Курильской гряды и Северо-Курильска.

Из-за землетрясения на Камчатке власти Аляски объявили о возможном цунами. В 02:35 по МСК предупреждение получили жители Гавайев. Также угрозу цунами объявили в восточных регионах Китая и на Тайване.