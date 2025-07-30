Седокова отреагировала на обвинения в доведении бывшего мужа до суицида

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова впервые прокомментировала обвинения в доведении бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, до суицида. На это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.
Исполнительница поделилась публикацией в соцсетях, на которой сняла виды города.
«Тишина может быть громкой, чувства могут быть ломкой», — подписала она кадры.
Юрист оценила шансы на уголовное дело против Анны Седоковой
Седокова также поблагодарила тех, «кто понимает и чувствует».
Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова сообщила о двух поданных в суд исках против Анны Седоковой.