Победа в суде, личная жизнь и поддержка Донбасса: что известно об Алексее Чадове

Актер Алексей Чадов выиграл суд у продюсера и бывшего друга Максима Боева из-за фильма «За Палыча!». Судебное разбирательство длилось год и позволило артисту отстоять свою правоту. News.ru рассказал, что известно о разбирательстве и как сложилась личная жизнь артиста.

За что Чадов отсудил десятки миллионов рублей?

29 июля Чадов выиграл суд у Боева, получив 74 млн рублей. Конфликт разгорелся из-за фильма «За Палыча!» — артисту удалось доказать, что ему не заплатили за сценарий. На данный момент суд вынес окончательное решение, но адвокат актера Анна Фролова отмечает, что ответчик может подать апелляцию.

«Отмечаю нашу победу. Это просто шок-контент. Мы все в шоке. Леша особенно. Он вообще на Алтае. Мы убеждены, что кинокомпания "Викинг СТ" подадут апелляционную жалобу. Но мы понимаем, что решение справедливое, требования по иску Алексея Чадова удовлетворены в полном объеме», — заявила юрист.

По словам Фроловой, Боев должен будет заплатить бывшему товарищу 61 млн рублей основного долга и 13 млн рублей процентов. Однако сумма не окончательная — основной долг ежемесячно растет по ставке рефинансирования.

Боев не комментировал ситуацию, лишь отметив, что подаст апелляцию. Само решение суда он назвал «очень странным».

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Личная жизнь

Чадов с 2023 года женат на модели Лейсан Галимовой. Пара тайно расписалась и отпраздновала бракосочетание в ресторане с друзьями. В сентябре 2024 года у супругов родилась дочь Айя.

Для актера это второй брак. С 2012 по 2015 год Чадов был женат на актрисе Агнии Дитковските, которая в 2014 году родила артисту сына Федора.

Поддержка Донбасса

Чадов поддерживал жителей Донбасса. Вместе со своим коллегой по фильму «9 рота» Сосланом Фидаровым он участвовал в сборе гуманитарной помощи.

«Политика — дело взрослых, и дети не должны страдать от боевых действий! Они беззащитны перед тем, что творится сейчас в Донбассе. Я взываю ко всем: будьте людьми — не обижайте детей», — сказал Чадов.

Напрямую о специальной военной операции на Украине артист не высказывался, однако говорил о переехавших за границу коллегах. Он считает, что они уезжают, чтобы «абстрагироваться», и это право у них есть. Вместе с тем сам Чадов не хочет покидать Россию, поскольку чувствует себя счастливым только здесь.