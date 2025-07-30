Лишенный гражданства России комик пожаловался на долгое ожидание европейских документов

Известный стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на долгое ожидание вида на жительство в европейской стране. Об этом он рассказал в концерте в Варшаве «Спасибо, у меня все», запись которого доступна на YouTube.

Один из зрителей в зале в шутку спросил, куда Комиссаренко уедет, если начнется третья мировая война.

«Я очень надеюсь, что никакой третьей мировой не будет. Потому что мне здесь четыре года ждать документы. Поэтому я буду тут. Я буду крошить *** [лица] за свой ВНЖ», — поиронизировал юморист.

Комик в шутку добавил, что так долго ждал действующий вид на жительство в Польше, что, получив его, счел это божественным вмешательством.

Ранее стало известно, что Комиссаренко готов отказаться от политических шуток на частных выступлениях. Он может показать свою программу за 17 тысяч евро (примерно 1,6 миллиона рублей).

В апреле стало известно, что Комиссаренко лишили гражданства России. ФСБ заявило, что комик представляет угрозу национальной безопасности страны.