«Я ужасно ранимый»: Якубович рассказал о себе настоящем в преддверии 80-летия

31 июля телеведущему Леониду Якубовичу исполняется 80 лет. Как сообщает «КП», в преддверии юбилея артист рассказал о себе настоящем.

«Я ужасно ранимый»

Якубович отметил, что в жизни он не тот человек, которым его привыкли видеть зрители. За годы жизни он потерял много людей и одиночество стало для него привычным, однако эта грусть его тревожит — поскольку близкие это единственное, что «невосполнимо».

«Мне нравится быть одному — ночью в кабинете, за штурвалом самолета или за рулем. Или на сцене. Это те места, где тебя никогда никто не предаст, как бы странно это ни звучало», — заявил артист.

Он отметил, что вокруг него собралась команда, которая позволяет не отвлекаться — и в театре, и во время полетов. Без подобной поддержки он испытывает большой дискомфорт. Себя Якубович считает «целенаправленным» начальником — он не может отвлекаться на объяснения, поскольку этот этап для него пройден. Кроме того, его жутко «щиплют за сердце» мелкие предательства.

«Я ужасно ранимый, особенно в работе. Не выношу пустые жабьи глаза до такой степени, что просто обижаюсь, чисто по-детски. В полете такие моменты исключены. И в театре, который я очень люблю. Там от поднятия занавеса до крайних аплодисментов все свои», — сказал телеведущий.

Вместе с тем он считает, что хуже, когда дурное говорят не в глаза, а за спиной. Такие моменты его «горестно изумляют».

О молодежи, русском языке и культуре

Журналисты отметили, что Якубович вместо слова «последний» говорит «крайний». Артист подчеркнул, что это слово более уместно для него как для человека, связанного с авиацией — «крайний» означает, что ситуацию еще можно исправить. Само умение понятно изъясняться на русском артист получил благодаря родителям, школе и огромному количеству прочитанных книг. В современной молодежи же его волнует не то, что они перестали смотреть телевизор и узнавать легендарных актеров, а то, как «они говорят и чему их учат».

«Чудовищно исковеркан язык. Не у всех, конечно, но очень много оглупленных молодых людей. И это тревожный фактор, ведь они же когда-нибудь будут воспитывать своих детей!» — заявил Якубович.

При этом телеведущий уверен, что все вернется на круги своя — люди будут ходить в Лувр и Пушкинский музей, слушать Моцарта, поскольку «красивое, настоящее все равно выиграет».

«Вы знаете, я очень люблю музыку, но сам, к сожалению, ни на чем не умею играть. Меня этот факт гнетет невероятно. И всю жизнь боготворил джаз, высшую, на мой взгляд, ступень в музыке. Уверен, что джаз будут слушать всегда. Так что молодежь обязательно вернется к Кобзону, к Хилю, к "Бременским музыкантам". И все равно люди будут смотреть на "Мону Лизу", ходить на экскурсии в Кремль... Просто потому, что это красиво. А красота манит издревле», — сказал Якубович.

Артист также рассказал, что в этом году у него будет еще один «маленький юбилей» — 30 лет со дня первого самостоятельного полета. Он отметил, что у него небольшой, но достаточный налет, чтобы иметь представление о том, как вести себя в воздухе. Перед тем, как сесть за штурвал настоящего самолета, он провел семь месяцев на тренажере Boeing-737.

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Смерть на сцене — счастливый случай

Отдельно Якубович высказался о смерти великих актеров 70-х — 90-х годов от пагубных привычек. Он подчеркнул, что артисты существуют только на сцене, а все остальное «к этому конкретно индивидууму» отношения не имеет.

«Мы все вдруг неожиданно стали выискивать какие-то удивительные болезненные точки, забывая о том, что человек велик в своем творчестве и столько времени приносил счастье огромному количеству людей. Все аплодировали, хлопали, а потом за спиной: шу-шу, ай-ай-ай, и с кем он спит, и что он пьет», — сказал телеведущий.

Он добавил, что смерть актера на сцене — это счастливый случай. Якубович признался, что тоже бы хотел такой «легкой смерти» во время выступления или перед полетом. Он подчеркнул, что человек должен отдавать себе отчет в том, что смертен.

80-летний юбилей Якубович встретит на море. Причем поездку ему подарила семья — дети собрали деньги и приобрели путевки. Он отметил, что сейчас дни рождения в некотором смысле теряют свою суть — на «замечательных сборищах» в юбилеи знаменитых людей все быстро забывают, зачем пришли, а поздравления становятся формальными. Кроме того, со смертью многих близких людей они потеряли для него смысл.

Вместе с тем в октябре Первый канал собирается провести в Никулинском цирке тройной юбилей — 30 лет телеканалу, 35 лет «Полю чудес» и 80 лет ведущему передачи. На него собираются пригласить всех, кто имел дело с шоу или Первым каналом.