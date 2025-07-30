Джигурде отказали в борьбе за скандальное наследство

Суд в Москве отказал артисту Никите Джигурде в повторном иске о праве на наследство его подруги, предпринимательницы Людмилы Барташ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Джигурда обратился в суд с иском к нотариусу о признании права собственности на имущество в порядке наследования. Он собирался обязать специалиста выдать ему свидетельство о праве на наследство, но в 2023 году производство по делу прекратили. Тогда Джигурда обратился с повторным аналогичным иском.