Маликова призналась, что комплексовала из-за особенности своей внешности

25-летняя Стефания Маликова призналась в детском комплексе, о котором не говорила ранее. Однако на особенность внешности звёздной наследницы наверняка указывали её подписчики. Девушка смонтировала тренд, в котором пользователи вспоминают, за что переживали, и как с возрастом это превратилось в их особенность.

© Соцсети

Как выяснилось, Стефания комплексовала из-за «широкого лица в форме сердца». Такая же форма у её мамы — Елены. С годами девушка поняла, что это её изюминка.

«Люблю такие тренды, есть в них что-то настоящее», — написала дочь артиста.

Напомним, у Дмитрия и Елены Маликовых также есть сын — семилетний Марк. Мальчик появился на свет благодаря суррогатному материнству в 2018 году. Многие отговаривали на тот момент 47-летнего Дмитрия и 54-летнюю Елену от рождения ребёнка, однако супруги настояли на своём, поскольку мечтали о сыне. Недавно Марк окончил детский сад — снимок подросшего брата показала Стефания.