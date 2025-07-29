Суд обязал Боева выплатить Чадову 74 миллиона рублей

Алексей Чадов выиграл дело против своего бывшего друга Максима Боева, с которым судился из-за фильма «За Палыча!», — сообщает Shot. Теперь продюсер обязан выплатить 74 млн рублей, из них 13 миллионов — неустойка. Алексей в разговоре с телеграм-каналом заявил, что планирует по такому случаю выпить вечером «победную бутылочку».

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Суд между бывшими друзьями длился больше года. Картина, вокруг которой разгорелся спор, успела выйти в прокат, но гонорара за сценарий Чадову пришлось добиваться в Арбитражном суде столицы. Интересно, что Боев первым подал иск о расторжении договора, так как считал, что Чадов привлек недостаточно средств от инвесторов.

В ответ Чадов потребовал выплатить солидный гонорар за сценарий.

Актёр и его адвокаты неоднократно заявляли, что оппоненты затягивали процесс, намеренно не предоставляя суду оригиналы документов.