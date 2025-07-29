Боня о непристойных предложениях от мужчин: «Меня оскорбили»

Бизнесвумен Виктория Боня не предала себя из-за непристойных предложений мужчин. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

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По словам Бони, принять от мужчины деньги в обмен на свое внимание, и не только внимание, для нее — табу.

«Я сначала обрадовалась, а потом поняла, что это предложение непристойное. Никогда в жизни, никогда я не предам себя. И я сидела, и мне было грустно, что меня так оскорбили. Я себе говорила: «Вика, придет момент, пройдет пара лет, и ты с гордостью посмотришь на таких, как он, свысока. Именно так и произошло», — высказалась Боня.

29 июня Боня сообщила, что планирует проводить собственные ретриты — духовную практику временного ухода от повседневной жизни с целью восстановления внутреннего равновесия. В программу войдут: йога, дыхательные практики, а также мотивационные разговоры с блогершей.

Накануне сообщалось, что Боню оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду аяуаски. На суде интересы знаменитости представлял адвокат Алексей Лунев. Блогерша признала свою вину в личном блоге. Она также отметила, что не употребляет наркотики. Отвар аяуаску блогерша употребляла в Перу, где он является предметом традиционной медицины.