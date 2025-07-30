Буланова заявила о нежелании работать с Матвиенко, Крутым и Пригожиным

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова заявила о нежелании работать с продюсерами. Об этом она рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

По словам исполнительницы, она всегда мечтала быть самостоятельной артисткой.

«Да, с Игорем Крутым я сотрудничала, пыталась работать и с другими крупными продюсерами, лейблами. Но ничего путного не получалось. Я всегда была адептом того, что нужно самой идти вперед, не надеясь на помощь извне», — поделилась она.

Буланова также подчеркнула, что ни на каких условиях не станет снова работать с кем-либо из продюсеров.

«Кто бы это ни был — Крутой, [Игорь] Матвиенко, [Иосиф] Пригожин. Я всегда хотела быть творчески независимым артистом», — заключила певица.

Ранее стало известно, что Татьяна Буланова стала зарабатывать до пяти миллионов рублей за выступление на фоне новой волны популярности.