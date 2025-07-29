Раскрыта возможная причина развода Диброва с молодой супругой

Журналисты kp.ru раскрыли возможную причину развода телеведущего Дмитрия Диброва с супругой Полиной. Как сообщает издание, инициатором разрыва стала жена шоумена.

В качестве одной из причин может быть новый роман Полины Дибровой. Новым возлюбленным женщины, предположительно, оказался друг Дибровых.

По сообщениям издания, он "практически увел из семьи" супругу телеведущего.

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65-летний телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга, 36-летняя Полина, планируют развестись. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил источник, близкий к паре.

Супруги на данный момент не поддерживают связь, а также находятся на грани окончательного расхода.

— У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь. Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова, — уточнил друг семьи.

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В случае развода телеведущему Дмитрию Диброву придется делить с женой дом на Рублевке. О камне преткновения стало известно порталу «Страсти».

Знакомые журналиста сообщили, что супруги якобы уже давно не живут вместе — свою роль в их расставании сыграла разница в возрасте, а также неудовлетворенность жены Диброва Полины его ритмом жизни.

Развод пары будет происходить в суде, так как они воспитывают несовершеннолетних детей Александра, Федора и Илью. Помимо этого, камнем преткновения является особняк на Рублевском шоссе площадью 1100 квадратных метров — при этом пара не заключала брачный договор. На первом этаже дома находятся кухня, столовая и гостиная. Второй этаж особняка отведен под детские и музыкальную комнаты, а также домашний кинотеатр. Третий этаж обустроен под спальню хозяев и рабочий кабинет.

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис», — заявил Дибров.

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Слухи о разводе Полины и Дмитрия Дибровых появились после того, как супруги перестали выходить вместе в свет и публиковать общие фото. Да и свой день рождения молодая избранница ведущего отмечала в несколько заходов, отчеты с которых публиковала в Сети, и многочисленные подписчики Диброва там не обнаружили. Вот народ решил, что это верный знак о том, что пара рассталась.

Журналисты связались с Полиной, чтобы выяснить, что же на самом деле происходит в ее семье. Супруга популярного ведущего объяснила, что у нее нет для прессы особых новостей.

"Мы не расстались, просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", - объяснила Полина Super.

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Недавно 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно решил попробовать новый формат и запустил стрим на платформе Twitch. Несмотря на преимущественно молодую аудиторию площадки, журналисту удалось получить популярность. News.ru рассказал, как складывается жизнь знаменитости и что о нем известно сейчас.

Стрим на Twitch

Дибров решил попробовать запустить стрим на Twitch ради дополнительного заработка. Он быстро освоил технические нюансы: научился включать веб-камеру и настраивать систему донатов. За первые эфиры Дибров заработал около 30 тысяч рублей и набрал 1,5 тысячи подписчиков. На трансляциях он делится впечатлениями о любимых книгах и фильмах, а также ведет живые беседы на различные темы.

Особенное внимание привлекли слова Диброва о девушках. По его словам, 17-летние подростки «мало что умеют», за исключением тех, кто вырос в Таганроге. Кроме того, телеведущий признался, что мечтает сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон, так как она кажется ему похожей на ростовчанку.

Изменения внешности

Молодая жена Дмитрия Диброва Полина заявляла, что ее супруг решил заняться внешним видом — в том числе и похудеть. Телеведущий добился значительного прогресса и сбросил около 20 кг.

«Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит», — пообещала девушка.

Кроме того, недавно она опубликовала новое фото Диброва — пара снялась на костюмированной вечеринке. Супруги позировали в ковбойских шляпах, с платками на шее. По мнению фанатов, ведущий стал выглядеть моложе и стройнее.

Личная жизнь

Дибров трижды был в официальном браке. Первый раз он женился еще в молодости, в 1985 году. Несмотря на рождение сына Дениса, пара распалась из-за работы Дмитрия, на которой он регулярно пропадал. Следующий брак ведущего также распался из-за увлеченности карьерой, хотя в семье тоже появился ребенок — дочь Лада.

В третий брак Дибров вступил с избранницей, которая младше него на 26 лет. СМИ писали, что именно разница в возрасте стала причиной развода. Четвертой женой журналиста стала модель Полина Наградова. Они стали мужем и женой в 2009 году, и за эти годы девушка родила трех сыновей — Александра, Федора и Илью.

Последствия инсульта

В начале 2020 года Дибров перенес инсульт. Он признавался, что жизнь ему спас коллега Леонид Якубович. Он быстро вызвал скорую помощь своему другу.

«Леня сделал все так быстро… Меня ждал академик Боткинской больницы, нашпигованной самой последней медицинской аппаратурой», — вспомнил Дибров.

В апреле 2024 года журналист жаловался, что продолжает бороться с последствиями инсульта. Врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали «укреплять» мозг.