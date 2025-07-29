Пригожин раскритиковал артистов, отказывающих в фото поклонникам

Отказывая фотографироваться с поклонниками, артисты проявляют неуважение к ним. Об этом в эфире НСН заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее певец Niletto (Данил Прытков) во время своего выступления заявил, что ненавидит фотографироваться с поклонниками. По его словам, это отнимает у него энергию и он становится грустным, злым и не может писать хорошие песни.

Комментируя это, Пригожин отметил, что его удивляют заявления подобного рода.

«Непонятно, зачем тогда петь для людей. Это неуважение к зрителям. Надо уважать аудиторию и делать все, чтобы она была счастлива», — добавил он.

Продюсер назвал артистов «людьми, которые лечат душу» и те, кто не делает этого «самозванцы».

«Я призываю артистов перестать унижать своих поклонников. Если человек видит своего героя и хочет с ним сфотографироваться, он никак не нарушает личные границы. Я не верю в это. Важно уважать своего зрителя, потому что каждый, кто вас узнал, находится в абсолютно неожиданном состоянии. Вы являетесь для него кумиром», — сказал Пригожин.

По его мнению, артисты должны «либо бросить карьеру, либо не обижать людей».