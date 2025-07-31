Вскрылись пикантные подробности развода Диброва

Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров «разбит» из-за развода с супругой Полиной Наградовой (в девичестве. — «Газета.Ru»), которая младше него на 30 лет. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на близких знаменитости.

СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елене. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад. В личном блоге Елена опубликовала сообщение с фразой: «Так жестоко уходя к подруге семьи… Это невозможно пережить». Товстик также раскрыла, что Полина Диброва встречала ее из роддома, когда она родила пятого ребенка.

«Диму искренне жалко. Его окружение очень за него переживает. Друзья сплотились вокруг, никто не понимает, чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни. Он дал Полине все — громкое имя, публичность», — сказали близкие шоумена.

Дибров, в свою очередь, не комментирует происходящее, но, как сообщаетkp.ru, он узнал об измене жены месяц назад. Инсайдеры заявили, что телеведущий не исключал, что супруга может быть ему неверна, но при этом не верил, что из-за этого разрушится брак.

«Все в окружении знали об их отношениях. Для встреч Роман снимал дом в 500 метрах от особняка, где живут Дибровы. Это настоящий водевиль», — сообщил источник.

Сейчас Полина Диброва выкладывает в соцсетях фотографии, снятые на яхте с подругами «из женского клуба рублевских жен». СМИ заявляют, что женщина «решила подзаработать на разводе»: она потребовала с подписчиков по 5 тыс. рублей за вступление в ее сообщество.

«Полю называют дворняжкой — ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается. Вот прям так жестко говорят», — заявили близкие Диброва.

Телеведущий Дмитрий Дибров познакомился со своей четвертой женой Полиной в Москве, когда она принимала участие в конкурсе красоты. Их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.