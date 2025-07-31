Шаляпин довел до слез новоиспеченную жену

Шоумен Прохор Шаляпин довел до слез свою «жену», кондитера и телеведущую Ольгу Вашурину на проекте «Свадьба вслепую». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

По правилам шоу незнакомцы женятся и проводят вместе неделю, чтобы решить, продолжать ли отношения. 38-летняя Вашурина, помощница шефа Рената Агзамова, стала невестой певца Шаляпина, и первое время молодожены провели в гармонии. Ссора пары случилась после того, как Вашурина привезла Шаляпина на рынок и рассказала, что ведет шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!».

«У нас в медиа много людей, и их никто не знает. Знают только меня и Волочкову. Зачем идти на рынок? Что за показуха? Она для меня не ровня, я впервые увидел Ольгу, когда женился на ней. Ничего грандиозного Ольга не сделала. Ну 10 лет она ведет на канале «Пятница!» программу. И что?» — возмутился Шаляпин, чем довел новоиспеченную супругу до слез.

Вашурина отказалась от общения с шоуменом, Шаляпин тоже покинул рынок. Увидев рыдающую Ольгу, артист прошел мимо, молча сел в такси и сказал: «Я готов ее простить, если она приползет на коленях».

«У человека нет стоп-крана. Он привык, что его облизывают. После такого я не буду с ним общаться, он обесценивает абсолютно все», — возмутилась Вашурина.

30 июля Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина вышли вместе на красную дорожку на премьере сериала «Три сестры». А выпуск «Свадьбы вслепую» со звездами выйдет 31 июля в 19:00 на телеканале «Пятница!».