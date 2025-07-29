Участница Little Big Таюрская призналась, что уже три года замужем за Прусикиным*

Участники музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) поженились три года назад. Об этом Таюрская рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Певица продемонстрировала обручальное кольцо, на внутренней стороне которого виднеется дата — 15 декабря 2022 года.

Также Таюрская рассказала, что много времени проводит с дочерью от Прусикина. Она назвала мужа и дочь лучшими друзьями.

Коллектив Little Big после начала СВО уехал из России в США, после этого артисты отменили тур по РФ и начали выступать за границей. Илья Прусикин сообщал, что намерен вернуться на родину через 10–15 лет, поскольку любит ее.

Бывшая жена Прусикина Ирина Смелая развелась с ним в 2020 году, артистка тогда опровергла слухи, что причиной расставания стал роман певца с Таюрской. Блогер говорила, что перестала общаться с подругой, но никаких претензий к ней не имеет. Сейчас певица состоит в отношениях с танцовщиком Даниилом Патлахом.

В мае 2024 года стало известно, что Таюрская беременна от Прусикина. А в сентябре 2024 года у пары родилась дочь.