Когда шутки комика изначально не особо смешные, то впоследствии, если у него случается провальное выступление, сложно понять, что это — задуманная постановка или действительно нелепая ошибка. Так случилось с Максимом Галкиным* (признан Минюстом России иноагентом), который крайне неудачно продемонстрировал свою дружбу с украинским народом.

Волна насмешек прокатилась по интернету, когда признанный в России иноагентом Максим Галкин попытался продемонстрировать свою лояльность Украине. Одно из интервью комика оказалось настолько нелепым, что даже присутствовавшая при этом Алла Борисовна откровенно потешалась над потугами мужа.

Что же стало причиной такой яркой реакции?

В одном из интервью в Юрмале Максим Галкин решил продемонстрировать любовь к Украине через знание ее языка. Однако «мова» в исполнении артиста звучала нелепо. Он постоянно путал слова, неправильно произносил звуки, долго подбирал фразы и чуть не лопнул от натуги и напряжения. Нервное почесывание ясно показало, насколько тяжело далось комику это интервью.

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Когда украинская журналистка спросила, как он оценивает текущую ситуацию, Галкин забормотал что-то невнятное на украинском:

Ну, делаем, что можем, чтобы поддерживать, и… И… Как это сказать?

Зато Пугачева позориться не стала и попыталась спасти мужа, на чистом русском заявив, что тот очень усердно учит язык, но сейчас «растерялся».

При этом она открыто смеялась над публичным провалом супруга.

Конченный человек

Музыкальный критик Сергей Дворцов не остался в стороне и прокомментировал происходящее. По его словам, Максим Галкин в Латвии не слишком преуспел в том, чтобы выглядеть там «своим».

Я бы назвал его конченным. То, что он там сейчас вытворяет, пытается навлечь на себя какую-то мнимую славу. Такой артист Латвии не нужен, - уверен Дворцов.

Имя Аллы Пугачевой в Латвии давно ценится как символ ушедшей эпохи, а сейчас еще и тесно связано с политикой. Недавний фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале и вовсе собрал всех «убежантов» под одной крышей.

Муж Пугачевой не так востребован. Он никакой не символ, да и как артист в Латвии не особо интересен. Поэтому всеми силами и пытается приблизиться к успеху жены. Насколько нелепые потуги Галкина окажутся успешными?

С учетом общественной реакции, последовавшей в соцсетях, не особо. Язвительные и унизительные комментарии последовали не только от россиян, но и от латышей, ведь простой народ этой страны все еще лояльно относится к России.

"Решил позориться до конца." "Ни иврит не потянул, ни украинский. Вот это полиглот." "Ну, рот-то он не зря прикрывает и чешется. Физиогномисты знают, что это признаки лжи."

Журналистка Марина Ахмедова высмеяла лизоблюдство Галкина:

Галкин говорил на ломаном украинском. Так ему еще надо было так извернуться, чтобы не наговорить на иноагентство Пугачевой или на заочное уголовное преследование для себя, - отметила она, добавив, что оба пытались говорить так, чтобы не сказать ничего конкретного.

Открыто насмехается или пытается спасти?

Отдельного внимания пользователи удостоили реакцию Аллы Пугачевой. Изумил ее смех вместо поддержки.

Сергей Дворцов отметил, что причин ее поведению может быть две: либо она его поддерживает, либо открыто насмехается.

У пользователей соцсетей другое мнение:

"Она смеялась, чтобы показать, как талантливо шутит ее муж. Сидела бы с каменным лицом — все бы решили, что она его осуждает. Натужное веселье." "А что ей еще остается, кроме как перевести ситуацию в шутливую плоскость? Галкин — камень, привязанный к ее шее."

Что ж, оба "пугалкина", как их называют в соцсетях, сами выбрали свое будущее. Пусть и дальше лицемерят и исповедуют двойные стандарты. Россиянам от этого становится только еще смешнее.