Дочь миллионера разоблачила избитую в Дубае модель

Казалось бы, в истории с украинской моделью Марией Ковальчук поставлена точка. Однако произошло неожиданное продолжение – после интервью, которое она и ее мать дали Ксении Собчак. Во время беседы в недобром свете было затронуто имя Александры Мерцаловой, 19-летней дочери российского предпринимателя Антона Мерцалова. Девушке не понравилось, что говорила пострадавшая и она решила прокомментировать обвинения, выдвинутые против нее. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

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История началась с планов Ковальчук посетить Дубай для фотосессий. Проспав свой рейс, она познакомилась с Артемом Папазовым, сыном российского бизнесмена, который предложил ей временное жилье и помощь с вылетом. Впоследствии Мария оказалась на вечеринке, где присутствовали также Александр Лаптинский, Максим Крашенников, Милена Долганова и сама Александра Мерцалова. Модель утверждает, что подверглась издевательствам и угрозам. Мерцалова, постоянно проживающая между РФ и ОАЭ, опровергла эти заявления.

Раскрыты шокирующие факты, которые в интервью Собчак утаила изувеченная в Дубае украинка Ковальчук

Александра подчеркивает, что представленная в интервью Собчак информация – это клевета. Она утверждает, что основная часть рассказа Ковальчук — ложь и вымысел, и ее причастность к инциденту исключена. Мерцалова заверила, что есть доказательства и факты, которые доказывают, что никто из присутствовавших не причинял вреда модели. Но какой смысл врать? Александра считает, что у этой лжи несколько причин: намеренное создание скандала, получение финансовой выгоды от ее состоятельного отца и защита собственной репутации, которая, мягко говоря, не самая благопристойная.

«Скажу одно: есть все доказательства и факты, что никто её и пальцем не трогал. Ее репутации конец, надо же её маме хоть как-то сделать её «пушистой». При этом сказать грязь о других. Захотела хайп и бабок с моего отца, зная, что он богатый», – заявила Александра.

Кроме того, Мерцалова ссылается на официальный отчет по расследованию дела, копия которого, по ее словам, имеется у матери Ковальчук. Как считает девушка, мать Марии умышленно скрыла в интервью с Собчак ключевые факты, которые указывали следствию на непричастность участников вечеринки к травмам модели. В частности, зафиксировано, что Мария покинула номер отеля в 21:15 одна, не обратившись за помощью к охране или персоналу пятизвездочного отеля.

На слова Ковальчук о том, что кто-то последовал за ней из отеля, Мерцалова заявила, что записи с камер видеонаблюдения у номера и в лифтах доказывают обратное: девушка выходила одна. На строительной площадке, где произошел инцидент, она оказалась лишь в 02:09 ночи – то есть, спустя почти пять часов.

Этот временной промежуток, по словам Мерцаловой, Ковальчук объяснить не может – якобы именно в этот момент она потеряла память. Также как и ее мать, которая в интервью умолчала об этом факте. В связи с чем Александра задалась вполне логичным вопросом: как Марию могли преследовать пять часов, если стройка находилась недалеко от отеля, а из номера никто не выходил?

Еще один интересный момент: Мерцалова заявляет о наличии свидетелей — двух охранников стройки, которые видели, как Ковальчук без всякого преследования карабкалась по строительному крану. Они неоднократно пытались ее прогнать и доложили об этом начальству.

Расследованием инцидента, по ее данным, занимались три государственные структуры Дубая: полиция, прокуратура и служба безопасности. Все они на протяжении четырех месяцев вели дело и пришли к единому выводу об отсутствии виновных и о том, что модель нанесла травмы сама себе.

«Она взяла с собой только телефон. За пять часов не обратилась о помощи ни к маме, ни в полицию, ни одной подруге не написала и не позвонила. Тут много, казалось бы, мелочей, которые следователи изучали, а в интервью Собчак — нет», – подчеркнула девушка.

А еще Мерцалова рассказала, что у Марии произошла истерика. На третий вечер в компании модель заговорила о внутренней пустоте, о том, что всем надоела и ее больше никто не увидит. Более того, она даже пыталась перелезть через ограждение балкона. Когда наконец-то она ушла, все, по словам Александры, почувствовали облегчение.

Номер в отеле был зарегистрирован на паспортные данные Мерцаловой. Она пояснила, что отдыхала с друзьями, с которыми ее познакомила Милена Долганова. Мария попросила о помощи, и друзья из жалости предложили ей остаться. Александра считает странным, что модель согласилась жить с практически незнакомыми людьми.

Мерцалова категорически отрицает употребление на вечеринке запрещенных веществ, утверждая, что видела только алкоголь в умеренных количествах. После ухода Ковальчук она покинула вечеринку. Сейчас, по ее словам, она получает в соцсетях оскорбления и обвинения в попытке убийства, что считает абсурдом. Кроме того, Александра считает, что мать Ковальчук испытывает к ней неприязнь из-за ее российского происхождения. Более того, она считает, что Марии и ее матери за интервью заплатили.

Отец Александры также отреагировал на это интервью: он заявил, что не оставит эту ситуацию без последствий и намерен добиваться правосудия за клевету. Девушка подчеркнула важность своей репутации и выразила уверенность, что Мария и ее мать понесут ответственность за свои действия, которые они позволяют себе, спрятавшись в Норвегии. По ее мнению, будь Ковальчук в Дубае, она бы оказалась в тюрьме на следующий же день.