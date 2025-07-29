Неудачный брак, смерть близких и внебрачный сын: история Игоря Крутого

Уже больше 30 лет Игорь Крутой дарит исполнителям песни, которые становятся знакомыми каждому хитами. Однако на пути к успеху Крутого ждали препятствия — неудачный брак, безденежье, потери близких. В день 71-летия композитора Starhit вспомнил его историю.

Детство и переезд в Москву

Игорь Крутой родился 29 июля 1954 года в украинском городе Грайворон, расположенном на берегу реки Южный Буг. Его отец работал экспедитором, а мать — лаборантом на санэпидемстанции. Ребенок рано проявил интерес к музыке: опробовал старый баян и незаметно для себя научился играть, перебирая клавиши ветхого инструмента. Мама настояла на том, чтобы будущий композитор пошел в музыкальную школу, а родители купили подержанное фортепиано несмотря на финансовые трудности. Кроме того, не помешало учиться музыке и то, что после болезни Игорь оглох на левое ухо.

Успех пришел не сразу. После выпуска из Кировоградского училища Крутой работал преподавателем в селе, а потом поступил на дирижерское отделение. Зарабатывать на пропитание приходилось игрой в ресторанах, где впоследствии Игорь Яковлевич познакомился с Александром Серовым. Между музыкантами завязалась дружба и вскоре они оба переехали в Москву. Сотрудничество было плодотворным — с песней «Мадонна», написанной Крутым, Серов победил на конкурсе в Будапеште.

В одночасье Крутой стал одним из самых востребованных музыкантов, а после дуэта с Ириной Аллегровой его популярность стала лишь шире. Он писал музыку для Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева и многих других звезд отечественной эстрады. В 1989 году композитор создал свой продюсерский центр, с помощью которого занялся организацией крупных творческих мероприятий.

Отметим, что Крутой также был продюсером четвертого сезона «Фабрики звезд», писал музыку для кино и театра, выпустил несколько дисков инструментальной музыки. В будущем Игорь Яковлевич стал проводить концерты с популярными исполнителями — Ларой Фабиан, Димашем Кудайбергеновым. Клип с Егором Кридом показал, что талантливый человек может проявить себя в любом жанре.

Вместе с тем важными для Крутого были вовсе не материальные блага — он не заключал с артистами контрактов, стараясь стоить доверительные отношения. Музыкант заявлял, что не брал денег за свои песни и не входил «в долю» ради процентов.

Неудачный брак

Крутой всегда был популярен у женщин. Своей первой супруге Елене Игорь Яковлевич сделал предложение буквально на третьем свидании, а свадьба была сыграна в квартире невесты. Однако вскоре пара рассталась. По словам матери Крутого Светланы Семеновны, причиной стало отсутствие у ее сына постоянных заработков, что раздражало супругу.

«Я ее очень любил, а она меня — нет», — коротко прокомментировал крах брака сам композитор.

У экс-супругов остался общий сын Николай, однако сперва Елена не хотела, чтобы отец общался с ребенком. Наладить понимание удалось лишь спустя годы. Это наложило отпечаток на отношения Игоря Яковлевича с наследником: он старался уберечь сына от ошибок, давая советы, однако тот все равно повторил судьбу папы, пережив развод с первой избранницей.

«Я люблю тебя до слез»

Композитор долгое время оставался один, пока в середине 90-х не познакомился с предпринимательницей Ольгой. Сильные чувства преодолели все препятствия — и то что у Ольги уже был муж, и постоянную занятость Крутого. Вновь проявив романтизм, Крутой сделал возлюбленной предложение через месяц после первого свидания.

«Все началось в Майами: наша семья, любовь. Мы стараемся проводить здесь больше времени. Я говорила, что его вдохновит это место. И на самом деле Игорь очень много написал здесь», — отмечала Ольга.

Благодаря чувствам композитор создал несколько особенно трогательных композиций. По словам сестры Крутого Аллы, среди них есть и «Я люблю тебя до слез», а мелодия изначально носила название «Оленька».

Супруги женаты уже 30 лет и до сих пор живут на две страны, ведь творчество Крутого востребовано в России, а бизнесвумен работает в США. В 2003 году Ольга подарила мужу наследницу Сашу. Кроме того, композитор удочерил Викторию, дочь жены от первого брака. К слову, девушка начала карьеру певицы, но после нескольких клипов пропала с публики — по словам Крутого, у нее сменились приоритеты из-за рождения ребенка.

Внебрачный сын

В 90-е годы у Крутого случился короткий роман с женщиной по имени Ирина. После него она родила сына Якова, который связался со своим отцом лишь в 2018 году. Композитор не сразу ему поверил, из-за чего согласился на встречу только после ДНК-экспертизы. Тест подтвердил родство, и Крутой с радостью принял молодого человека в семью.

«Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек», — говорил Крутой.

В ноябре 2021 года у Якова родился сын, которого назвали в честь звездного родственника. Крутой отговаривал пару от такой идеи, однако влюбленные все равно решили поступить по-своему.

Проблемы со здоровьем и потеря близких

Поклонники восхищались семейной идиллией Игоря Крутого и с восторгом принимали его новые музыкальные проекты. Казалось, у продюсера все шло гладко, однако в последние годы у фанатов появились опасения за здоровье кумира. В 2017 году композитор перенес операцию, однако не распространялся о случившемся. Кроме того, композитор похудел на 20 килограммов, хотя никогда не страдал от лишнего веса. Выяснилось, что основной проблемой продюсера была киста поджелудочной железы, однако проблемы были решены еще 20 лет назад.

«Поджелудочная железа — очень щепетильный орган, говоря на языке музыканта. Врачи исполосовали меня, но слава Богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни», — заявлял Крутой.

При этом Игорь Яковлевич больше переживал не за себя, а за судьбу близких — что с ними будет, если его не станет. Мысли о смерти возникли у продюсера не случайно, ведь он потерял из-за рака не только близкого друга Дмитрия Хворостовского, но и любимого отца.

Композитор не скрывает, что именно страдания и сильные эмоции помогали ему писать проникновенные песни. Несмотря на горечь потерь, Игорь Крутой не впал в депрессию, а наоборот, продолжил заниматься любимым делом — создавать музыку, которая любима миллионами людей.