Дмитрий и Полина Дибровы разводятся спустя 16 лет брака

65-летний телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга, 36-летняя Полина, планируют развестись. Об этом во вторник, 29 июля, сообщил источник, близкий к паре.

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Супруги на данный момент не поддерживают связь, а также находятся на грани окончательного расхода.

— У Полины своя отдельная личная и профессиональная жизнь. Это не основная причина, но разница в возрасте тоже сыграла роль. Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова, — уточнил друг семьи.

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На данный момент Дибровы еще не подтвердили данную информацию. Однако не исключено, что в будущем молчание прервется, передает kp.ru.

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