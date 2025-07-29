До 5 лет тюрьмы: смогут ли Седокову привлечь по статье о доведении до суицида

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы наняла нового адвоката, которая намерена возбудить уголовное дело против певицы Анны Седоковой по статье о доведении до суицида, что может привести к до 5 лет тюрьмы. Адвокат также хочет доказать незаконное завладение Седоковой имуществом Тиммы. Звездный адвокат Александр Бенхин в беседе с журналом «Стархит» прокомментировал ситуацию.

Тимма скончался 17 декабря 2024 года в одном из хостелов в Москве. Он покончил с собой. Известно, что Тимма тяжело переживал развод с Седоковой и неоднократно грозился свети счеты с жизнью, если она не вернется к нему. После смерти баскетболиста его родные так и не смогли связаться с певицей, поскольку она их всех заблокировала, писали СМИ.

В минувшую пятницу адвокат Мария Грачева, которая представляет интересы семьи погибшего латвийского баскетболиста, направила обращения в правоохранительные органы с целью инициировать уголовное преследование бывшей супруги спортсмена Анны Седоковой. Как уточнялось, речь идет о статье УК России «Доведение до самоубийства». Как уточнила адвокат, в Латвии и в России поданы аналогичные заявления.

Бенхин заявил, что сомневается в успехе дела, но отмечает, что если Седокову признают виновной, это может повлиять на наследственное дело.