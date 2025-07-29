Сестра обнародовала настоящую фамилию Жанны Фриске

Жанна Фриске прославилась в составе группы "Блестящие". Причем не только благодаря своим певческим способностям, но и яркой эффектной внешности и необычной фамилии.

Впрочем, Фриске Жанна была не всегда. Младшая сестра Наталья в своем официальном телеграм-канале сообщила, что исполнительница почти два десятка лет носила совсем другую фамилию. Родственница рассказала, что Жанна была Копыловой, и в качестве доказательства предъявила фотографию документа с печатью из ЗАГСа.

"Кто там у меня все возмущается, что Жанна взяла фамилию бабушки в "Блестящих". Нашла специально документ. В 92 году мы все поменяли, когда собирались ехать в Германию на пмж. А в "Блестящие" она попала только в 96 году. Все спокойны теперь?" - сообщила Наталья.

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Отметим, что десять лет прошло с тех пор, как не стало Жанны Фриске. Певица умерла летом 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Похоронена певица на Николо-Архангельском кладбище. Родственники регулярно посещают могилу артистки, а также поддерживают чистоту и порядок в ее квартире в центре Москвы. Причем близкие принципиально ничего не меняют в обстановке жилища певицы. Как ранее утверждал отец Жанны, недвижимость достанется ее единственному сыну Платону, которого воспитывает отец, телеведущий Дмитрий Шепелев.