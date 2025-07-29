Стала известна судьба пропавшего с экранов Валдиса Пельша

Телеведущий и актер Валдис Пельш в последнее время практически не появляется на ТВ и не снимается в новых проектах. Тем не менее, он не отказывается от корпоративов. Продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту «Страсти», что его гонорар за мероприятие стартует от 2 млн рублей.

Из-за того, что Пельш пропал с экранов, появились слухи о его проблемах со здоровьем. В 2023 году СМИ сообщили о госпитализации артиста в отделение кардиологии. Однако Валдис эту информацию опровергал. По словам Дворцова, никаких серьезных болезней у знаменитости действительно нет. А его «исчезновение» связано с личными проблемами.

«Почему не появляется на публике? Наверное, он ушел больше в семью, может, в какие-то личные свои дела, проблемы. Но у него со здоровьем все достаточно хорошо. С карьерой тоже», — отметил продюсер.

Зарабатывает Валдис Пельш сейчас в основном на корпоративах, поделился Дворцов. Гонорары у него большие — от 2 млн рублей. Хотя спрос немного упал.

«Валдис Пельш у нас по сей день является востребованным ведущим корпоративов. Его гонорары — в районе 2−3 млн рублей в зависимости от мероприятия. Да, может быть, заказчикам он сейчас чуть менее интересен, но и популярность он свою не потерял», — рассказал Сергей Дворцов.

Отметим, что все последние проекты Пельша выходили в 2024 году: «Гагарин. Человек, сошедший с небес», «Ген высоты 2. Гора всех гор», «Виктор науки».

Ранее Сергей Дворцов рассказал, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров находятся на грани развода.