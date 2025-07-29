ИИ-модель стала лицом Vogue и попала в скандал

В мире моды разгорается скандал, связанный с развитием искусственного интеллекта и внедрением высоких технологий. Один из самых популярных глянцевых журналов Vogue разместил в августовском номере фотографии ИИ-модели, которая стала лицом рекламной кампании бренда Guess. Впервые на страницах журнала появился персонаж, полностью созданный нейросетями.

Читатели Vogue раскритиковали редакторов издания в социальных сетях.

«Вы серьезно хотите сказать, что Vogue и их фотографы не могут позволить себе настоящих моделей? Это война против искусства, моды и культуры», — написал один из пользователей в Сети.

В ответ на критику журнал заявил, что использование ИИ-персонажа было решением рекламодателя, а не редакции.

Создателем скандальной модели стала небольшая компания Seraphinne Vallora. На их страницу в социальных сетях подписаны более 200 тысяч человек. Стартап позиционирует себя как маркетинговое агентство. По словам руководителей Seraphinne Vallora, путь от идеи до финального результата занимает около месяца, а итоговая стоимость продукта для заказчиков может доходить до нескольких тысяч долларов США.

Самые яркие работы Seraphinne Vallora, ставшие прообразом первой ИИ-модели на страницах легендарного Vogue — в галерее «Рамблера».