Инсульт, четвертый брак и стримы на Twitch: как живет Дмитрий Дибров

Недавно 65-летний телеведущий Дмитрий Дибров неожиданно решил попробовать новый формат и запустил стрим на платформе Twitch. Несмотря на преимущественно молодую аудиторию площадки, журналисту удалось получить популярность. News.ru рассказал, как складывается жизнь знаменитости и что о нем известно сейчас.

Стрим на Twitch

Дибров решил попробовать запустить стрим на Twitch ради дополнительного заработка. Он быстро освоил технические нюансы: научился включать веб-камеру и настраивать систему донатов. За первые эфиры Дибров заработал около 30 тысяч рублей и набрал 1,5 тысячи подписчиков. На трансляциях он делится впечатлениями о любимых книгах и фильмах, а также ведет живые беседы на различные темы.

Особенное внимание привлекли слова Диброва о девушках. По его словам, 17-летние подростки «мало что умеют», за исключением тех, кто вырос в Таганроге. Кроме того, телеведущий признался, что мечтает сыграть в постельной сцене со Скарлетт Йоханссон, так как она кажется ему похожей на ростовчанку.

Изменения внешности

Молодая жена Дмитрия Диброва Полина заявляла, что ее супруг решил заняться внешним видом — в том числе и похудеть. Телеведущий добился значительного прогресса и сбросил около 20 кг.

«Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит», — пообещала девушка.

Кроме того, недавно она опубликовала новое фото Диброва — пара снялась на костюмированной вечеринке. Супруги позировали в ковбойских шляпах, с платками на шее. По мнению фанатов, ведущий стал выглядеть моложе и стройнее.

Личная жизнь

Дибров трижды был в официальном браке. Первый раз он женился еще в молодости, в 1985 году. Несмотря на рождение сына Дениса, пара распалась из-за работы Дмитрия, на которой он регулярно пропадал. Следующий брак ведущего также распался из-за увлеченности карьерой, хотя в семье тоже появился ребенок — дочь Лада.

В третий брак Дибров вступил с избранницей, которая младше него на 26 лет. СМИ писали, что именно разница в возрасте стала причиной развода. Четвертой женой журналиста стала модель Полина Наградова. Они стали мужем и женой в 2009 году, и за эти годы девушка родила трех сыновей — Александра, Федора и Илью.

Последствия инсульта

В начале 2020 года Дибров перенес инсульт. Он признавался, что жизнь ему спас коллега Леонид Якубович. Он быстро вызвал скорую помощь своему другу.

«Леня сделал все так быстро… Меня ждал академик Боткинской больницы, нашпигованной самой последней медицинской аппаратурой», — вспомнил Дибров.

В апреле 2024 года журналист жаловался, что продолжает бороться с последствиями инсульта. Врачи предупредили его о возможности развития склероза и рекомендовали «укреплять» мозг.