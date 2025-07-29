Российский блогер Мэддисон назвал Ксению Собчак гниющей заживо

Известный российский стример и блогер Илья «Мэддисон» Давыдов опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором в крайне резкой форме высказался о внешности журналистки Ксении Собчак, назвав происходящее с ее лицом «ужасом».

По мнению Давыдова, изменения во внешности журналистки не связаны с возрастом или временными проблемами. В своем посте блогер обратил внимание на состояние кожи Собчак, используя ряд натуралистичных сравнений и описывая его как крайне нездоровое, с многочисленными несовершенствами, которые, по его мнению, не способна скрыть даже профессиональная косметика.

Мэддисон выразил недоумение по поводу того, что общественность и СМИ, по его словам, предпочитают игнорировать данные изменения. Стример в ультимативной форме заявил, что ситуация требует не косметического, а скорее медицинского вмешательства, и раскритиковал тех, кто продолжает делать вид, что все в порядке.

Илья «Мэддисон» Давыдов известен своими провокационными и часто резкими высказываниями по различным темам. Данный пост вызвал бурную реакцию среди его подписчиков. На момент публикации материала журналистка не комментировала высказывания блогера.