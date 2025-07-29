Телеведущая пыталась привлечь к себе внимание, но тщетно.

Ксения Собчак изрядно насмешила поклонников кадрами с отдыха в Италии. Сейчас звезда нежится на курорте Форте-деи-Марми вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном.

На странице в соцсети светская львица опубликовала колоритные снимки в разных нарядах. Но особое внимание подписчиков привлекло видео с известным голливудским актером Уиллом Смитом. При виде секс-символа, Ксения тут же достала смартфон и принялась снимать в надежде сделать крутой контент. Она даже окрикнула Смита, чтобы тот обратил внимание, признавшись ему в любви. Однако артист даже не заметил российскую знаменитость, не удостоив ее и взгляда. Просто прошел мимо.

Собчак пригрозила судом журналистам

Фолловеров это сильно позабавило. Они посоветовали Собчак поумерить свои аппетиты и спуститься с небес на землю.