Уход из театра ради реалити-шоу и ссора с экстрасенсом: жизнь Вячеслава Чепурченко

Актер Вячеслав Чепурченко стал счастливым благодаря череде случайностей. В детстве он не мечтал о сцене, но в результате попал в театр Табакова, а своих возлюбленных встречал в метро и на вокзалах. В день 38-летия артиста Starhit вспомнил, почему он ушел с театральных подмостков ради реалити-шоу.

Первый успех

Вячеслав родился 29 июля 1987 года в Ростове-на-Дону. Через несколько лет родители расстались, и будущий артист переехал с мамой Ириной Игоревной в Камышин — город в 220 километрах от Саратова. Там женщина устроилась в театр, что не вызывало восторга у мальчика.

«Я очень редко бывал у нее на работе, даже ненавидел театр, потому что он забирал у меня маму! Я вечно сидел дома один, сам учил уроки, разогревал себе обед, гулял. В общем, о театре не мечтал, хотя унаследовал мамины гены: она яркая, эмоциональная, и я такой же», — признавался Слава.

В школьные годы мальчик увлекался игрой на гитаре, танцами и рукопашным боем. Занятия давались ему легко, из-за чего хобби быстро надоедали. В старших классах друзья посоветовали Чепурченко съездить в Саратовскую консерваторию — мастер курса Александр Галко сразу приметил харизматичного абитуриента и пригласил на вступительные экзамены, которые Чепурченко сдал на самый высокий балл.

Галко артиста не подвел — за успехи в актерстве студент получил повышенную стипендию. При этом сам Вячеслав признавался, что не строил больших планов на карьеру, а просто плыл по течению.

Театр Табакова

В 2009 году в консерваторию приехал Авангард Леонтьев, осматривавший потенциальных кандидатов на место в «Табакерке». На прослушивание к Олегу Табакову он привез пятерых выпускников, однако выбрали из них лишь Чепурченко. После беседы и небольшой репетиции с Олегом Павловичем Вячеслав сразу получил приглашение в труппу и комнату в общежитии.

Менее чем через год молодой актер сменил Сергея Безрукова в спектакле «Признания авантюриста Феликса Круля», начав исполнять главную роль. Чепурченко часто сравнивали с известным артистом, а сам он мог похвастаться теплыми отношениями с Табаковым.

«Мы вместе играли в "Женитьбе Фигаро…", но практически никогда не оставались наедине, чтобы о чем-то поговорить. Но как-то он вызвал меня к себе в кабинет и сказал: "Вот тебе деньги — купишь жилье и с зарплаты постепенно будешь мне отдавать долг, без процентов". Так, благодаря Табакову у меня появилась квартира в Москве», — делился актер.

Артист блистал в спектаклях «Волки и овцы», «Год, когда я не родился», «Безымянная звезда». Вместе с тем Чепурченко долго ждал работы, которая принесла бы ему широкую известность. Раскрыться Вячеславу помогло кино: после съемках в сериалах «Пятницкий», «Мосгаз» и «Бесы артист получил роль студента Сальникова, ставшего любовником главной героини «Измен».

Съемки с Еленой Лядовой вдохновили артиста и заставили его хотеть большего. Два года Чепурченко отказывался от проходных проектов и ждал качественного материала. Вместе с тем вторую волну популярности принесла не глубокая драматическая работа, а комедия «Жуки». Тогда Вячеслав понял, что популярность — эфемерная вещь и перестал за нее переживать.

Два брака

В 2011 году Чепурченко встретил симпатичную девушку в вагоне метро и решился на знакомство. Уже спустя две недели он съехался с Викторией Ильиной, а через шесть лет они сыграли свадьбу. Однако торжество было лишь неудачной попыткой спасти чувства — интересы супругов не совпадали, они отдалялись друг от друга, а сам разрыв был вопросом времени. Менее чем через два года после свадьбы Виктория подала на развод.

«Это было ее решение. Я приехал со съемок и вещи были собраны. Я ей благодарен, что она отодрала с болью, потому что это надо было закончить. У меня не хватало ни сил, ни эмоций», — рассказывал Чепурченко.

Однако одиноким актер не стал. Еще во время брака, на вокзале, он познакомился с Екатериной Шуваевой. Влюбленные встречались и ждали, когда Вячеслав станет свободным официально. Предложение Кате он сделал в день расторжения брака — на прогулке, после подписания документов. Вскоре на свет появилась дочка Ярослава, а через два года у них родился сын Тимофей.

Из театра в реалити-шоу

Эти события повлияли не только на мировоззрение, но и на карьеру Вячеслава: после 11 лет службы он покинул театр. Артист заявлял, что ни с кем не ругался, и смена руководства после смерти Табакова его тоже не пугала.

«Театр начал двигаться дальше, меняться — ни лучше, ни хуже, просто в другую сторону. И в данном контексте мне не очень удобно существовать в формате штата. У меня двое детей, и мне нужно много работать и хорошо зарабатывать. Театр невероятный, я его очень люблю. Там высокая зарплата. Но я принял для себя решение, что сейчас мне этого мало и нужно двигаться дальше», — заявлял Чепурченко.

С годами у Вячеслава становилось все больше интересных проектов. Он продолжал сниматься в «Жуках», появился в сериале «Гранд», проектах «Праздники», «Секс. До и после», «Игры». Кроме того, Чепурченко стал появляться в реалити-шоу — в «Ледниковом периоде», «Форт Боярде», «Звездах в Африке». Последнее далось артисту особенно тяжело.

«Хотя я отдавал себе отчет о постановочной природе шоу и понимал, что большую роль играет монтаж, иногда злобные комментарии зрителей прилетали точно в цель. Очевидно, это тролли, которые специально хотят задеть, чтобы ты отреагировал. Такое, конечно может обидеть — когда твои карты раскрывают напоказ», — говорил актер.

Позднее Чепурченко появился в шоу «Выжить в Самарканде», а через пару месяцев — на «Мастере игры». Публика не узнала прежде позитивного артиста — в первом же выпуске Вячеслав сорвался из-за Дмитрия Матвеева. Экстрасенс неудачно пошутил, а после заявил, что со Славой хочет связаться покойный родственник. На монтаже все выглядело так, словно Чепурченко был готов избить медиума, однако позднее актер это опровергал.

«Я думаю, что даже в самой близкой компании вы не станете шутить про смерть близких людей. Тут человек абсолютно не шутил. Я ему сразу сказал, что приехал поиграть и не буду смотреть на такое, в этом участвовать», — заявлял он позднее.

Чепурченко быстро покинул проект и решил отказаться от съемках в реалити-шоу в качестве участника, подчеркнув, что его «внутренний лимит исчерпан». Вместе с тем он не отказался от роли ведущего проекта «Погоня» на ТНТ, где продолжает работать и сейчас.