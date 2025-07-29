Популярная американская певица Дженнифер Лопес отказалась выступать в России из-за возможной критики со стороны Запада. Об этом во вторник, 29 июля, рассказал Telegram-канал Mash.

Артистка должна была приехать в Москву в августе. Три месяца назад стороны договорились о проведении концерта, за который исполнительница могла получить более одного миллиона долларов.

В последний момент певица передумала. По словам представителя команды Лопес, отказ связан со слишком большими репутационными рисками. Сама артистка готова выступить при одном условии — после завершения специальной военной операции на Украине (СВО).

Дженнифер Лопес потеряла юбку на публике

Переговоры с Лопес вело российское концертное агентство PMI, уточнили в публикации.

Недавно Россию посетил американский рэпер DaBaby. Он стал вторым крупным певцом из США, который выступил в стране после начала спецоперации.

Летом прошлого года продюсер Яна Рудковская сообщала, что американский рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Позже исполнитель сам подтвердил информацию о своем визите. По данным СМИ, за концерт в столице ему предлагали восемь миллионов долларов.