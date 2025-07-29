«Едет крыша»: продюсер рассказал о предстоящем разводе Кудрявцевой с мужем

Телеведущая Лера Кудрявцева скоро подаст на развод со своим супругом, хоккеистом Игорем Макаровым. Как сообщает News.ru, об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Макаров спивается и у него «едет крыша от слова совсем». По мнению Дворцова, Кудрявцева или уже подала на развод, или сделает это в ближайшее время и «пошлет его».

«Все это время она опекала Игоря, потому что действительно любит. Но сейчас вся эта история перешла границы. Лера вымотана и на грани, поэтому ищет эмоциональной разрядки в соцсетях и поддержки у подписчиков», — сказал Дворцов.

Напомним, что впервые о проблемах Макарова с алкоголем стало известно в 2024 году — хоккеист начал пить после завершения своей карьеры, поскольку остался без работы. Кудрявцева поддерживала его, отправляя в дорогие реабилитационные центры, но лечение не давало продолжительного результата. На некоторое время пара расставалась, однако спортсмен смог взять себя в руки и завязать с вредной привычной.

Недавно Кудрявцева снова высказалась о проблемах в браке, признав, что устала и больше не может спасать мужа. Она заявила, что Макаров продолжает пить и обижать ее.