Прилучный обжалует решение суда о месте жительства сына

Актер Павел Прилучный намерен обжаловать решение суда о месте жительства его общего с актрисой Агатой Муцениеце сына Тимофея. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила адвокат артиста Оксана Даниелова.

Ранее Головинский районный суд Москвы постановил, что 12-летний Тимофей должен жить с матерью, несмотря на его желание остаться с отцом.

Даниелова назвала произошедшее «нонсенсом».

«Это за гранью и материалов дела, и собранных доказательств, и мнения ребенка. Была проведена экспертиза психолого-психиатрическая, опрос ребенка. Мнение Тимофея по поводу того, с кем он хочет остаться не менялось в течение года. Тем не менее, суд, установив, что желание ребенка проживать с отцом, самостоятельное, категоричное, независимое, пришел к удивительному решению. С точки зрения закона — это, безусловно, незаконно», — добавила она, отметив, что решение пока еще не вступило в законную силу и не влечет никаких правовых последствий.

Адвокат подчеркнула, что Прилучный подаст иск в апелляционный суд, исход которого, по ее словам, «более чем предрешен».

Также Даниелова указала, что Тимофей в настоящее время по-прежнему проживает с отцом и общается с матерью.

Напомним, что сын актеров переехал к отцу в ноябре 2024 года. После этого Тимофей оборвал все общение с Муцениеце, что привело к появлению версии о том, что Прилучный настраивает его против матери. В мае 2024 года актер подал иск в суд к бывшей жене с целью определить место жительства их общего ребенка. В октябре того же года суд постановил, что Тимофей должен жить с матерью до окончания судебных разборок, но мальчик остался с отцом. У бывших супругов есть еще дочь Мия, которая живет с матерью.