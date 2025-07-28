Предполагаемую возлюбленную Тома Круза захейтили в Сети

Новая предполагаемая избранница Тома Круза стала жертвой нападок в Сети из-за экс-супруги актера, Николь Кидман. Пользователи обвинили актрису Ану де Армас в эйджизме (дискриминация по поводу возраста, — прим. ред.).

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Ранее актриса Николь Кидман разместила в своей соцсети новую фотографию. На снимке звезда «Мулен Руж» запечатлена крупным планом, поэтому подписчики обратили внимание на заметные морщины под глазами бывшей жены Круза. Некоторые тут же обвинили знаменитость в том, что она перебарщивает с «уколами красоты».

Ана де Армас, в свою очередь, поставила «лайк» под этой фотографией. После того, как пост со снимком Кидман и реакцией Армас разлетелся по интернету, пользователи переключились на новую возлюбленную Тому Круза. Теперь уже ее обвинили в том, что ради симпатии своего избранника, она готова поддержать хейт в адрес его экс-супруги.

Люди, среди которых оказалось много сторонников Кидман, написали в комментариях: «Давайте посмотрим, как она будет выглядеть в свои 60 лет», «По крайней мере, у Николь есть талант», «Меня забавляет, когда люди в возрасте от 20 до 30 лет грубо относятся к стареющим. А вы куда, по-вашему, движетесь? Или, может, знаете какую-то альтернативу старению?».

Ранее мы писали о том, как Том Круз и Ана де Армас были замечены отдыхающими на яхте в Испании.