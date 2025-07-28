Известная российская юмористка упала в ванной и разбила голову

Известная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, что разбила голову в ванной. Подробностями она поделилась в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Ахмедова уточнила, что упала в обморок в ванной. После этого ее забрали на скорой в травмпункт. Юмористка вспомнила, что врач в медучреждении попытался зашить рану на голове прямо в коридоре.

«Я сказала: "Я актриса!" И он стал чуть аккуратнее зашивать», — поиронизировала она.

По словам Ахмедовой, после этой травмы у нее остался шрам.

Ранее Ахмедова рассказала, как биполярное расстройство влияет на ее работу. Она призналась, что боится брать ответственность за проекты из-за своих ментальных особенностей. Юмористка добавила, что старается оберегать себя от стрессов, чтобы не усугубить свое психическое состояние.