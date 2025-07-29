Стало известно, где похоронят Оззи Осборна

Шествие в честь прощания с музыкантом Оззи Осборном пройдет 30 июля в его родном городе Бирмингеме. Об этом сообщает Independent.

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Тело Осборна будет доставлено в город для участия в процессии, которая пройдет по Брод-стрит с 13:00. Поклонникам будет предоставлена возможность отдать дань уважения легенде хэви-метала в ходе церемонии.

После шествия по Брод-стрит прощание продолжится у скамейки и моста Black Sabbath. Кортеж будет сопровождаться живым выступлением духового оркестра в исполнении музыкантов Bostin' Brass. В окрестностях Бирмингема будет перекрыто несколько дорог, включая Брод-стрит, которая будет закрыта для движения с 7 утра, а автобусы и трамваи будут следовать по измененным маршрутам.

Совет Бирмингема заявил, что согласовал мероприятие с семьей Осборна, которая профинансировала все связанные с этим расходы.

Оззи Осборн скончался в Британии в возрасте 76 лет. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.