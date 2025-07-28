Врачи высказались о проблемах Пугачевой со здоровьем

Ортопед Андрей Литвиненко нашел объяснение неуверенной походке народной артистки РСФСР Аллы Пугачевой, попавшей на видео на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Врача цитирует aif.ru. Он предположил, что у 76-летней Пугачевой могут быть изменения есть в коленях, тазобедренных суставах, с возрастом может быть связана и сутулая осанка.

"Может быть, долго ехала в автомобиле, длительное вынужденное положение, поэтому такая вот слегка такая сутулая выходит из машины", - сказал он, добавив, что артистка неплохо выглядит по сравнению с ровесниками.

До этого эксперт обратил внимание на состояние коленей артистки. Он предположил, что Пугачевой. может потребоваться протезирование колена.

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Лайма Вайкуле вновь проводит фестиваль в Юрмале. В составе участников замечены уехавшие из России артисты и иноагенты. СМИ ранее писали, что часть билетов просто раздавали бесплатно.

Алла Пугачева традиционно не пропускает мероприятие, организованное подругой. Она пришла на фестиваль вместе с супругом и сразу же попала в центр внимания поклонников и прессы. Было заметно, что Примадонна чувствовала себя скованно, когда вокруг суетились фотографы.

Как пишет «Московский Комсомолец», поклонники активно снимали Аллу Борисовну на камеры мобильников и не скупились на комплименты. Журналисты, в основном представляющие издания из прибалтийских стран, не давали ей в этот вечер прохода.

«Да что ж такое-то! Опять фотосессия! Попробуйте меня только снять плохо!» - пригрозила Пугачева папарацци.

Отметим, участие Примадонны ограничилось присутствием в зале.

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Алла Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Там Примадонна оказалась в центре внимания: в частности, публика обсуждала изменившуюся в последнее время внешность певицы. Понятно, что Алла Борисовна сделала несколько пластических операций. И некоторые из них не очень удачно.

Журналисты «Московского Комсомольца» попросили прокомментировать ситуацию пластического хирурга Зухру Балакеримову.

«Алла Борисовна, скорее всего, делала платизмопластику – подтяжку шеи. После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно. Видимо, Алла Борисовна ранее сделала также и хирургическую подтяжку лица. Из-за этого ее лицо в плане мимики заметно поменялось. Вокруг губ у Пугачевой имеется кисет (многочисленные морщины). Это тоже говорит о том, что оперативное вмешательство было выполнено некачественно.В целом, певица хоть и выглядит для своего возраста неплохо, но погрешности уж очень бросаются в глаза. И их желательно, конечно, устранить», - сказала эксперт.

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Певица Алла Пугачева на свежих кадрах из Юрмалы удивила публику похудевшей фигурой и лицом. Некоторые поклонники отметили, что 76-летняя артистка стала выглядеть болезненно. Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, как Пугачева избавилась от лишнего веса и идет ли ей нынешний вид.

«Зная любовь Пугачевой к пластической хирургии, ее текущий вес – явно помощь со стороны. Ни о каком ЗОЖ (питании и спорте) тут, думаю, и речи не идет. Скорее всего это «Оземпик» или «Мунджаро», аппаратная косметология и, возможно, очередные операции»,

По мнению эксперта, вряд ли артистка расскажет правду, но история жизни говорит сама за себя. Ведь Пугачева известна тем, что меняла свою внешность.

«Человек, который привык себя перекраивать, заботиться о себе не станет. Ведь ЗОЖ – это именно про заботу и там нет места пластике. Примадонна боится старости, боится морщин и естественных процессов в организме и поэтому постоянно пытается это исправить. Но если посмотреть на ее лицо – все видно невооруженным взглядом. Это не про красоту. Надеюсь, что никто из здравомыслящих женщин не будет следовать ее примеру»

Нутрициолог отметила, что без вспомогательных средств певица выглядела бы полной, как раньше. Ее тип фигуры – яблоко, предрасполагает к набору массы в области живота.

«Висцеральный жир (жир вокруг внутренних органов) опасен для здоровья, т.к. значимо повышает риски различных заболеваний, в том числе сахарного диабета, гипертонии, инфарктов и т.д. Людям с таким типом фигуры сложнее дается похудение, поэтому многие прибегают не к самым безопасным методам, что и сделала Пугачева. Это ее выбор»,

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Певица Алла Пугачева призналась, что иногда страдает от трясущихся рук. Об этом артистка рассказала в ролике, опубликованном Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В видео снялись: Галкин — в роли ведущего, дочь Лиза — в качестве его соведущей, а Пугачева стала оператором. Семья решила показать поклонникам рецепт «фирменной» яичницы от Галкина, в которую вошли три яйца, лук, помидоры и колбаса. Шоумен признался в начале ролика, что «не доверяет» никому готовить это блюдо.

«Мы уже даже не пытаемся, потому что ты — главный автор!» — на фоне высказалась Пугачева, на что Галкин пошутил: «Я — мастер!»

Также Пугачева призналась, что иногда ей тяжело снимать из-за проблем со здоровьем. «Ручки трясутся иногда, но это жизнь!» — сказала она, но от помощи дочери отказалась.

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76-летняя Алла Пугачева на протяжении длительного периода испытывает сложности со здоровьем. В 2010-х годах певица перенесла хирургическое вмешательство на сердце. Ранее ее костюмер Любовь Аксенова упоминала, что еще в молодости артистка приобретала обувь разного размера и страдала от подагры.

Не так давно исполнительница хита «Арлекино» отмечала трудности с контролем тремора рук. Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин пояснил возможные причины возникновения проблем с конечностями у Пугачевой.

Подобные симптомы наблюдаются при мышечной слабости, гиперфункции щитовидной железы или болезни Паркинсона. Дрожь в руках может возникать от локального напряжения на фоне стресса или усталости после значительных физических нагрузок. Вероятно, ей уже сложно удерживать телефон на вытянутых руках, прокомментировал специалист.

Медик подчеркнул, что тремор вряд ли связан с кардиологическими патологиями певицы.

Известно, что проблемы здоровья Аллы Пугачевой не ограничиваются сердечно-сосудистой системой. У нее также фиксируется скачкообразное изменение артериального давления, она плохо переносит длительное пребывание в условиях высокой температуры. В связи с этим звезде приходится проводить дни под кондиционером и появляться на улице летом лишь в вечернее время.