Представитель Преснякова рассказала о его состоянии после падения с самоката

Российский певец, музыкант и актер Владимир Пресняков-младший получил травмы руки и ноги во время недавнего неудачного опыта катания на самокате. О досадной неудаче он рассказал в социальных сетях, уточняет aif.ru.

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Представитель артиста Анна Исаева отметила в беседе с изданием, что сейчас он "чувствует себя хорошо".

"Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально", - уточнила она.

Известно, что Пресняков-младший катался с сыновьями Иваном и Артемием 4 и 10 лет. В публикации певец отметил, что происшествие его не расстроило, "потому что для него важнее - провести время с сыновьями".