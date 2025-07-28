«Мне неприятно»: Волочкова о жене Шаляпина

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала певца Прохора Шаляпина за его свадьбу с 37-летней телеведущей Ольгой Вашуриной. Об этом сообщает Starhit.

Свадьба Шаляпина и Вашуриной прошла в минувшие выходные. Посетила мероприятие и Волочкова, которая оказалась недовольна выбором музыканта. Она заявила, что рядом с ее другом «какой-то аниматор» и ей сложно поверить, что Прохор мог ее выбрать.

«Нас связывает много сокровенных моментов, и эмоционально у меня ощущение, что Прохор мой человек. И когда появляется другая женщина, мне это неприятно. Лучше меня у него никогда женщины не было, нет и не будет. Мы самая красивая пара. С Ольгой они немножко диссонируют. И если завтра они примут решение не быть вместе, то Прохор окажется у меня в бане!» — заявила Волочкова.

Отметим, что сам брак нельзя назвать серьезным — он прошел в рамках шоу «Свадьба вслепую» на телеканале «Пятница». По правилам проекта, участники женятся, проводят вместе неделю и после решают, развестись им или нет.