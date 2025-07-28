У Марии Кожевниковой обнаружили долг перед налоговой

Актриса Мария Кожевникова оказалась должна налоговой 38 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Утверждается, что долг имеется у индивидуального предпринимательства Кожевниковой. Причина образования задолженности у артистки неизвестна.

Канал отмечает, что деньги у Кожевниковой есть — недавно она делилась снимками с отпуска стоимость около 800 тысяч рублей, а также кадрами с празднования дня рождения своего сына, которое обошлось в 5 млн рублей. Не исключено, что актриса просто забыла заплатить налоги.

Пауза в карьере и долги: как живет Мария Кожевникова

Ранее Кожевникова назвала сериал «Универ» судьбоносным для своей карьеры. В беседе с журналистами она заявила, что вскоре вернется к роли Аллочки и высказала надежду, что в этот раз ее героиня не будет говорить свое главное слово-паразит: «пипец».