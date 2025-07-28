«Вы убогие»: муж Кудрявцевой ответил на обвинения в свой адрес

Хоккеист Игорь Макаров в соцсетях прокомментировал заявления, которые были сделаны в его адрес, о том, что он сидит на шее у жены Леры Кудрявцевой. Он выступил с резкой критикой в отношении хейтеров.

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Недавно Кудрявцева высказалась о проблемах в браке, признав, что устала и больше не может спасать мужа. Она заявила, что он продолжает пить и обижать ее. Коллеги и знакомые считают, что Кудрявцевой нужно спасать себя, а не брак. Многие пользователи соцсетей раскритиковали поведение ее мужа.

«Товарищи, несчастные люди! Можно заняться вам своими делами? Мы разберемся как-то сами. Очень много убогих людей пишут разные комментарии, и то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры...А вы убогие идите варите борщ на трехметровой кухне», — заявил Макаров.

Муж Кудрявцевой Игорь Макаров оскорбил супругу после её признаний об алкоголизме

Ранее издание kp.ru сообщило, что телеведущая Лера Кудрявцева потратила много нервов и денег на борьбу с алкоголизмом супруга. Как отмечалось, Кудрявцева и Игорь Макаров казались крепкой парой, но их отношения были непростыми.