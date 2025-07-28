Мать Глуховского* могут признать иноагентом

Мать писателя Дмитрия Глуховского* (включен в России в список иноагентов) может стать иноагентом из-за недвижимости сына. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на главу Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

По предварительным данным, Глуховский* переписал на пенсионерку все свое имущество, прежде чем уехать из России. Его необходимо изъять в пользу государства, считает Бородин.

Он обратил внимание на то, что в России существует закон, согласно которому родственников иноагентов могут наделить подобным статусом, если они признаны «аффилированными лицами» или занимаются политической деятельностью и получают денежную или иную помощь от иностранцев.

«Если человек является аффилированным лицом, может стоять вопрос об этом статусе. Если Глуховский получал иностранные деньги и квартиру купили на эти деньги, а после оформил на маму, то, соответственно, ее тоже можно признавать иноагентом», – заявил Бородин.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мать Глуховского* стала одной из самых богатых пенсионерок России. Он приобрел и оформил на нее элитную квартиру за 200 млн рублей в Хамовниках.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом