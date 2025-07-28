Дочь Якубовича застряла в самолете на фоне массовых задержек рейсов

Сегодня утром в системе бронирования и управления авиарейсами произошел масштабный сбой. Из-за хакерской атаки по всей стране начались массовые задержи и отмены вылетов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Москве — десятки рейсов отменены, а сотни пассажиров оказались заблокированы в терминалах и самих самолетах.

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Из-за транспортного коллапса пострадала и дочь известного телеведущего Леонида Якубовича Варвара Видо (творческий псевдоним — прим.ред.). 27-летняя девушка ждет своего вылета с 10 утра.

«В самолет посадили в 12:13. Пока ждали посадки, видели, как переносят рейсы у людей, которые ждут с 7 и 8 утра… Видела, как приземляются самолеты, но как работает прилет — точно сказать не могу», — указала дочь Якубовича.

Ранее WomanHit писал, что дочь Леонида Якубовича с детства страдала из-за своей известной фамилии. Девушку задевало то, что про ее отца пишут в Сети. В какой-то момент Варвара даже столкнулась из-за этого с депрессией. Со временем она перестала обращать внимание на хейт и комментарии из вне.