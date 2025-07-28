Бывшая девушка Моргенштерна* задолжала налоговой почти три миллиона рублей

У Дилары Зинатуллиной, бывшей девушки российского рэпера Моргенштерна*, долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос в шесть раз за девять месяцев. На данный момент он составляет 2,9 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил Shot.

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Если девушка не погасит задолженность в ближайшее время, ей могут заблокировать банковские счета и запретить выезжать из России.

— Дилара игнорирует налоговую уже девять месяцев: в ноябре прошлого года у нее было долгов почти на полмиллиона, с того момента они выросли больше чем в шесть раз, — передает Telegram-канал.

3 ноября 2024 года стало известно, что Дилару Зинатуллину ищут московские приставы. Помимо долга перед налоговой службой, она получила множество штрафов от ГИБДД и не отвечала на сообщения инспекции. Общая сумма штрафов, в том числе за непристегнутый ремень и превышение скорости, составила примерно 40 тысяч рублей.

23 июля появились сообщения, что банковские счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова могут снова заблокировать из-за его долга перед ФНС в размере 1,8 миллиона рублей. Также служба арестовала имущество спортсмена, включая семейный дом в Дагестане.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.